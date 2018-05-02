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Британия приказала своим заморским территориям рассекретить владельцев "оффшорных" компаний


фото: jetskibrian
Великобритания приказала своим зарубежным территориям, таким как Каймановы и Британские Виргинские острова, обнародовать владельцев "оффшорных" компаний до 2020 года

Об этом сообщает Reuters.

Заморские и зависимые территории короны заставят раскрыть конечных владельцев компаний, зарегистрированных на "оффшорных" островах.

Этот шаг назвали большой победой в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

Однако премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит заявил, что он "глубоко обеспокоен" решением Лондона, называя новую политику прозрачности "глубоко ошибочной".

"Это решение не только нарушает доверие, но оно ставит под сомнение наши отношения с Великобританией и конституционные права наших граждан", - говорится в его заявлении.

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