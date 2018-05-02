Британского миллиардера подозревают в связях со спецслужбами России

2 мая, 2018, 09:40

Миллиардер и основатель исследовательского центра Legatum Institute Кристофер Чандлер связан с российскими спецслужбами

Об этом 1 мая заявил депутат парламента Великобритании (Консервативная партия) Роберт Сили, выступая в палате общин, сообщает DW.

Свое заявление Сили аргументировал тем, что Чандлер еще с 2002 года стал “объектом интереса” французской разведки. Доказательствами этого являются документы, которые ему и еще четырем членам британского парламента передавала служба безопасности Монако, говорит депутат.

Документы датированы 2005 годом и охватывают период с середины 1990-х годов. В файле Кристофера Чандлера служба безопасности сделала пометку “контрразведка”, заметил Сили. В документах также фигурирует брат Кристофера — Ричард Чандлер.

По словам Роберта Сили, документы имеют отношение к национальной безопасности и отмыванию денег. Политик выразил уверенность в подлинности документов и заявил, что информацию подтвердили источники французской разведки, а также их британские и американские коллеги.

В Legatum Institute эти обвинения назвали “бредом” и заявивили, что Чендлер никогда не был связан ни с российской разведкой, ни в целом с Россией. Никакому исследовательскому центру неизвестно о подобных расследованиях французской разведки.

Legatum Institute считается влиятельной организацией, выступавшей за Brexit (выход Великобритании из ЕС). В частности, сообщалось, что она участвовала в подготовке предложений жесткого сценария выхода. В парламенте уже ранее объявляли о возможной роли Кремля в деятельности института.

Кристофер Чандлер является гражданином Мальты. Он настаивает, что подал запрос на гражданство еще до проведения референдума по Brexit.

Основав инвестиционную компанию Sovereign Asset Management, братья Кристофер и Ричард Чандлери в середине 1990-х годов уложились в "Газпром". В начале 2000-х Forbes называл их компанию третьим по величине акционером "Газпрома" около 5% акций. В 2004 году Чандлері стали избавляться от акций компании.