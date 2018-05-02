Аэропорт Черновцов возобновил рейсы в турецкую Анталию
2 мая, 2018, 16:13
Во вторник, 2 мая, Международный аэропорт "Черновцы" возобновил чартерную программу в Анталию
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Первый рейс авиакомпания запустила Bravo Airways BAY2175. Перед этим самолет перевозчика прибыл в Черновцы из Анталии.
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В общем в неделю будут выполняться 5 рейсов трех разных перевозчиков по этому маршруту. Кроме Bravo Airways в Анталию будут летать МАУ и Yanair.
Авиакомпания Yanair планирует начать с 3 мая выполнение чартерных рейсов в Анталию из аэропорта Ровно.
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