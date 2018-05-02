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5 правил, которые уберегут от высокого давления. Советует МЗ

В Министерстве здравоохранения рассказали, что стоит делать, чтобы избежать высокого кровяного давления

Об этом пресс-служба МЗ написала пост на Facebook-странице.

Проект "Занимательная наука" перевел одно из видео TED о давлении. В ролике рассказывают о том, как кровь движется по сосудам благодаря работе сердца и оказывает давление на стенки этих сосудов.

Также рассказывают, почему давление измеряют двумя значениями, почему есть низкое и высокое давление и как уберечься от последствий последнего.

МЗ написал 5 простых советов, которые помогут в профилактике гипертензии — повышении кровяного давления.

Не курите

На здоровье сердца отрицательно влияет как активное, так и пассивное курение.

Больше двигайтесь, ходите пешком и по лестнице

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Регулярная физическая активность (по крайней мере два с половиной часа в неделю) поможет уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ешьте меньше соли

По рекомендациям ВОЗ, потребление соли в сутки не должно превышать 5 г (1 чайная ложка). Особое внимание надо уделять продуктам, имеющим "скрытую" соль: колбаса, копчености, готовые соусы и тому подобное.

Питайтесь правильно и контролируйте свой вес

Употребляйте больше овощей и фруктов, отдавайте предпочтение цельнозерновым хлебу и кашам, ограничьте потребление соли и сахара, откажитесь от жирной и жареной пищи, которая может повысить уровень холестерина, по крайней мере дважды в неделю ешьте рыбу, следите за содержанием и калорийностью продуктов на упаковке.

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Откажитесь или по крайней мере уменьшите употребление алкоголя

Чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше риск повышения давления. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует.

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