10 самых популярных приложений. Что украинцы загружают на смартфон
2 мая, 2018, 13:34
Центр интернет-исследований TNS Kantar рассказали, какими приложениями украинцы пользуются чаще всего
Об этом пишет MMR.
По данным исследования, в среднем, в телефоне украинца есть 40 приложений. Их владельцы смартфона используют 80% времени.
В исследовании выделили три основных цели использования смартфона:
- поиск информации о товарах — 39%;
- видео — 36%;
- онлайн-покупки — 25%.
Также компания определила 10 самых популярных приложений, которые загружают украинцы:
- Viber – 95%;
- YouTube – 88%;
- Chrome – 88%;
- Gmail – 76%;
- Facebook – 68%;
- Google Maps – 65%;
- Приват24 – 58%;
- Facebook Messenger – 56%;
- Instagram – 51%;
- OLX.ua – 45%.
- Напомним, Марк Цукерберг анонсировал выход сервиса, который позволит одиноким людям знакомиться онлайн.
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