10 самых популярных приложений. Что украинцы загружают на смартфон

2 мая, 2018, 13:34

Центр интернет-исследований TNS Kantar рассказали, какими приложениями украинцы пользуются чаще всего

Об этом пишет MMR.

По данным исследования, в среднем, в телефоне украинца есть 40 приложений. Их владельцы смартфона используют 80% времени.

В исследовании выделили три основных цели использования смартфона:

поиск информации о товарах — 39%;

видео — 36%;

онлайн-покупки — 25%.

Также компания определила 10 самых популярных приложений, которые загружают украинцы:

Viber – 95%; YouTube – 88%; Chrome – 88%; Gmail – 76%; Facebook – 68%; Google Maps – 65%; Приват24 – 58%; Facebook Messenger – 56%; Instagram – 51%; OLX.ua – 45%.