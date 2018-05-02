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10 самых популярных приложений. Что украинцы загружают на смартфон

Центр интернет-исследований TNS Kantar рассказали, какими приложениями украинцы пользуются чаще всего

Об этом пишет MMR.

По данным исследования, в среднем, в телефоне украинца есть 40 приложений. Их владельцы смартфона используют 80% времени.

В исследовании выделили три основных цели использования смартфона:

  • поиск информации о товарах — 39%;
  • видео — 36%;
  • онлайн-покупки — 25%.

Также компания определила 10 самых популярных приложений, которые загружают украинцы:

  1. Viber – 95%;
  2. YouTube – 88%;
  3. Chrome – 88%;
  4. Gmail – 76%;
  5. Facebook – 68%;
  6. Google Maps – 65%;
  7. Приват24 – 58%;
  8. Facebook Messenger – 56%;
  9. Instagram – 51%;
  10. OLX.ua – 45%.
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