Извержение вулкана Фудзи парализует Токио. Ученые рассказали,что будет с городом

1 мая, 2018, 10:39

Японская культовая гора Фудзи может парализовать Токио, если вулкан на ее верхушке начнет извержение

Об этом говорится в японском уряовому исследовании по планированию стихийных бедствий, сообщает издание AFP.

Отмечается, что пик самой высокой горы страны на расстоянии 100 километров к западу от Токио является символом Японии, а также остается активным вулканом.

Согласно последним правительственным исследованием, потенциальное извержение вулкана может засыпать пеплом центр Токио более чем на 10 сантиметров. Пепел парализует столицу, сделает дороги непроходимыми, что повлечет остановку в потоке товаров и людей.

Исследование показало, что всего 0,5 см пепла может вызвать механические проблемы для автомобилей, а больше одного сантиметра может привести к массовым перебоям с подачей электроэнергии и неисправности систем фильтрации воды.

Ранее правительство подсчитало, что извержение может привести к убыткам и потерям на сумму более 2,5 трлн иен (23 млрд долларов).

"Гора Фудзи классифицируется как молодой вулкан. Поэтому будет не удивительно, если Фудзи начнет извержение в ближайшее время", - отметил руководитель Исследовательского центра по прогнозированию землетрясений в Токайском университете Тошиятсу Нагао.