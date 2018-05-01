Ильенко рассказал, как в 16 лет оказался в "Свободе"
Об этом политик заявил в эфире еженедельной пррограми "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"Произошло это следующим образом. После фильма "Молитва за гетмана Мазепу" против отца началась мощная информационная буря и тогда наступил такой момент, как он сам считал, что кино для него закончилось. Он понимал, что ему уже вряд ли получится снимать кино. И он полностью погрузился в общественную деятельность. Много писал публицистики. И в начале 2004 года он написал большую статью, которая называлась "Воззвание к украинцам", - рассказал Ильенко.
Этот материал тогда перепечатовался многими украиноязычными изданиями и на него также отреагировал Тягнибок, только что избранный главой "Свободы".
"Он знал Юрия Ильенко, как кинохудожника, но захотел лично познакомиться с отцом. И была ситуация, что я прихожу к дому - еще в школе я учился, заканчивал 11 класс - и вижу, что он с кем-то разговаривает у себя в кабинете. Разговор заканчивается и выходит Олег Тягнибок. О котором я уже знал, так как следил за политикой. Знал, что есть такой народный депутат, активный националист", - вспоминает политик.
Того дня Тягнибок оставил ему свой номер телефона и пригласил Андрея Ильенко приобщиться к "Свободе".
"Я, конечно же, на следующий день позвонил. Он сказал: "Приходи к Верховной Рады". Я после школы пошел в Верховную Раду, слава Богу, это было недалеко. И уже через пару недель меня задержала милиция за расклейку плакатов", - добавил Ильенко.
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