В Украине фиксируют самый высокий уровень пожарной опасности
1 мая, 2018, 10:59
1 мая в большинстве областей Украины наблюдается высокий уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Сегодня в Киеве сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Тем временем в области, кроме районов Яготина и Мироновки, будет такая же ситуация.
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