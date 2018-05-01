В Украине фиксируют самый высокий уровень пожарной опасности

1 мая, 2018, 10:59

1 мая в большинстве областей Украины наблюдается высокий уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Сегодня в Киеве сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Тем временем в области, кроме районов Яготина и Мироновки, будет такая же ситуация.