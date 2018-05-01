В Токио проведут трехсторонний саммит с участием КНДР, Южной Кореи и Японии
1 мая, 2018, 20:24
9 мая лидеры КНДР, Южной Кореи и Японии соберутся в Токио, чтобы принять участие в трехстороннем саммите
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина”.
Кроме президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в саммите примут участие премьер Госсовета КНДР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Президент Мун планирует рассказать о результатах межкорейского саммита и дать консультацию относительно того, как продолжать укреплять сотрудничество между тремя странами по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира", - заявил представитель администрации южнокорейского президента.
- Недавно в КНДР решили синхронизировать время с Южной Кореей.
- Лидеры двух стран также анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжается с 1953 года.
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