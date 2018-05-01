В Токио проведут трехсторонний саммит с участием КНДР, Южной Кореи и Японии

1 мая, 2018, 20:24

9 мая лидеры КНДР, Южной Кореи и Японии соберутся в Токио, чтобы принять участие в трехстороннем саммите

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина”.

Кроме президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, в саммите примут участие премьер Госсовета КНДР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Президент Мун планирует рассказать о результатах межкорейского саммита и дать консультацию относительно того, как продолжать укреплять сотрудничество между тремя странами по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира", - заявил представитель администрации южнокорейского президента.