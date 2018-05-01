В США обнародовали вопросы Трампа относительно сговора с Россией: спецпрокурор Мюллер упомянул Украину

1 мая, 2018, 19:53

Спецпрокурор США Роберт Мюллер хочет задать президенту Трампу по меньшей мере 44 вопроса относительно его потенциальных связей с российским правительством

Об этом сообщает The New York Times.

"Роберт Мюллер III, специальный прокурор, который расследует российское вмешательство в выборы, имеет по меньшей мере четыре десятка исчерпывающих вопросов, которые он хочет задать президенту Трампу для того, чтобы узнать больше о его связях с Россией и определить, препятствует ли он лично расследованию", - отмечает издание.

Вопросы также являются попыткой определить мотивацию некоторых громких высказываний президента, а также изучить его отношения с семьей и ближайшими советниками. Среди прочего, речь идет об увольнении директора ФБР Джеймса Коми и советника президента по вопросам национальной безопасности Майка Флинна. Кроме того, в вопросах фигурируют фамилии бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта, личного адвоката Майкла Коэна, которых подозревают в связях с русскими и против которых ведутся уголовные дела.

В перечне два вопроса касается Украины: какое влияние имел Трамп на смену республиканской платформы, которая в последнее время стала более благосклонной к России, и знал ли президент США о мирном соглашении между Россией и Украиной, которое адвокат Майкл Коэн доставил в Белый Дом в 2017 году.