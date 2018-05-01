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В Санкт-Петербурге танк наехал на людей, среди пострадавших - двое детей

Мужчина и двое детей получили травмы после падения с танка "Т-60" в одном из парков Санкт-Петербурга

Об этом сообщает издание 360tv.ru.

Инцидент произошел 29 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга, мужчина и двое детей 2003 и 2008 годов рождения упали с модели танка "Т-60".

Отмечается, что сотрудники Следственного комитета РФ уже провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия. Организатору мероприятия направлен запрос на предоставление разрешительной документации.

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