В Санкт-Петербурге танк наехал на людей, среди пострадавших - двое детей
1 мая, 2018, 15:40
Мужчина и двое детей получили травмы после падения с танка "Т-60" в одном из парков Санкт-Петербурга
Об этом сообщает издание 360tv.ru.
Инцидент произошел 29 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга, мужчина и двое детей 2003 и 2008 годов рождения упали с модели танка "Т-60".
Отмечается, что сотрудники Следственного комитета РФ уже провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия. Организатору мероприятия направлен запрос на предоставление разрешительной документации.
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