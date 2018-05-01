В Париже прошли массовые беспорядки: более 200 участников задержали

1 мая, 2018, 21:59

Полиция задержала более 200 активистов-леворадикалов во время беспорядков в Париже

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Во время первомайской демонстрации в Париже группа активистов-леворадикалов устроила массовые беспорядки. Они громили витрины, поджигали машины и бросали бутылки с зажигательной смесью. Это сопровождалось размахиванием советскими флагами и криками антифашистских лозунгов. Для усмирения толпы полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

В результате полиция задержала более 200 участников беспорядков. Всего в погромах принимают участие около 1,2 тыс. леворадикалов, участников движения "Черные блоки".