В Париже прошли массовые беспорядки: более 200 участников задержали
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
Во время первомайской демонстрации в Париже группа активистов-леворадикалов устроила массовые беспорядки. Они громили витрины, поджигали машины и бросали бутылки с зажигательной смесью. Это сопровождалось размахиванием советскими флагами и криками антифашистских лозунгов. Для усмирения толпы полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.
В результате полиция задержала более 200 участников беспорядков. Всего в погромах принимают участие около 1,2 тыс. леворадикалов, участников движения "Черные блоки".
And another mcdonald's has also just been totally trashed! pic.twitter.com/HaUhDSs4uT— Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) 1 мая 2018 г.
aftermath of the smoke damage on the building, and the car wat had been set on fire! pic.twitter.com/q1bt6tagEo— Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) 1 мая 2018 г.
Antifa is now Smashing multiple Windows Store in a entire street! Reports of over 15 windows store broken. pic.twitter.com/mt1GobUwYN— Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) 1 мая 2018 г.
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