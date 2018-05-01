В Одессе пытали и убили американского священника

1 мая, 2018, 19:41

В Одессе разбойники пытали и убили американского священника, которого приняли за меняла

Об этом сообщает “Думская”.

Одесская полиция задержала разбойников, которые пытали и убили гражданина США.

Сообщается, что злоумышленники приняли пастора одной из протестантских церквей за меняла с “Седьмого километра"”. Они ворвались к нему в квартиру и жестоко пытали священника, требуя показать тайник с деньгами (которого на самом деле не было).

Всех троих задержали. Один из них является дальним родственником известного криминального авторитета Антимоса и находится в розыске по подозрению в разбойном нападении, другой - под домашним арестом за ДТП, у третьего пока проблем с законом не было.

Правоохранители открыли производство по статье “Умышленное убийство”. Троице грозит пожизненное заключение.