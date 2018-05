В Киеве начался сезон работы фонтанов. Названы песни, которые будут играть у них вечером

1 мая, 2018, 11:58

С 1 мая в Киеве официально открывается сезон работы фонтанов после зимнего периода

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что фонтаны, расположенные в центральной части города, будут работать с 1 мая и до 30 сентября. При этом свето-музыкальное представление будет проходить ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.

В КГГА отмечают, что музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился.

"Киевляне и гости столицы смогут услышать следующие композиции: Джамала, Бумбокс – Ливень, Океан Ельзи – майже весна, Elvis Presley – A Little Less Conversation, Джамала – 1944, Pianoboy – Любовь, The Hardkiss – Журавли, Queen – I want to break free, Shirley Bassey – History Repeating и другие", - подчеркнули в ведомстве.