В Киеве начался сезон работы фонтанов. Названы песни, которые будут играть у них вечером
Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что фонтаны, расположенные в центральной части города, будут работать с 1 мая и до 30 сентября. При этом свето-музыкальное представление будет проходить ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.
В КГГА отмечают, что музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился.
"Киевляне и гости столицы смогут услышать следующие композиции: Джамала, Бумбокс – Ливень, Океан Ельзи – майже весна, Elvis Presley – A Little Less Conversation, Джамала – 1944, Pianoboy – Любовь, The Hardkiss – Журавли, Queen – I want to break free, Shirley Bassey – History Repeating и другие", - подчеркнули в ведомстве.
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