В центре столицы троллейбус сбил мотоцикл: есть пострадавшие

1 мая, 2018, 18:52

В Шевченковском районе столицы троллейбус сбил мотоцикл, на котором был байкер и пассажирка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

На проспекте Победы, 42 троллейбус сбил байкера с пассажиркой. По словам свидетелей, мотоцикл двигался в крайней правой полосе, в это время водитель троллейбуса, не убедившись в безопасности маневра, также повернул в крайнюю правую, "стукнив" при этом байк.

В результате мотоцикл перевернулся, упал на бок и проехал так еще метров 15 по асфальту. По предварительным данным байкера и пассажирку госпитализировали. Мотоциклист почти не пострадал, у него только царапины. Тем временем пассажирка находится в среднем состоянии тяжести - подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и переломы руки и ноги. Ее госпитализировали.