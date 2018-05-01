В Британии проверяют безопасность всех двойных агентов после отравления Скрипалей
1 мая, 2018, 22:49
Полиция Великобритании проверяет безопасность всех двойных агентов из России после нападения на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.
Полиция проверяет безопасность всех незаконных российских шпионов, которые живут в Великобритании, после нападения на Сергея Скрипаля
Об этом сообщает The Independent.
Полиция Великобритании проверяет безопасность всех двойных агентов из России после нападения на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.
Сэр Марк Седвил, советник по вопросам национальной безопасности, заявил, что следователи еще не определили, кто именно отравил бывшего двойного агента и его дочь нервно-паралитическим веществом в Солсбери.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
- Юлия Скрипаль отказалась от помощи России и встречи с двоюродной сестрой.
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