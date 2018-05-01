В Британии проверяют безопасность всех двойных агентов после отравления Скрипалей

1 мая, 2018, 22:49

Полиция проверяет безопасность всех незаконных российских шпионов, которые живут в Великобритании, после нападения на Сергея Скрипаля

Об этом сообщает The Independent.

Полиция Великобритании проверяет безопасность всех двойных агентов из России после нападения на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.



Сэр Марк Седвил, советник по вопросам национальной безопасности, заявил, что следователи еще не определили, кто именно отравил бывшего двойного агента и его дочь нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

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