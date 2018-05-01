В Бразилии из-за пожара обрушилась многоэтажка
1 мая, 2018, 15:57
В бразильском городе Сан-Паулу в результате масштабного пожара упало 26-этажное здание, погиб один человек
Об этом сообщает BBC.
Пожар охватил все здание, после чего оно обвалилось. Пока известно об одном погибшем, однако спасатели предупреждают о том, что число жертв может возрасти.
По словам свидетелей, пожар начался на 5-м этаже, после чего огонь распространился на верхние этажи и соседнее здание. Дом обрушился через полтора часа после начала пожара.
BREAKING: A building collapsed today in #SaoPaulo and burned them. Several people are under the ruins. There is at least one dead. (Brazilian agency) #Brasil pic.twitter.com/ITGqUPmqxN— The Walk - News (@TheWalkNews) 1 мая 2018 г.
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