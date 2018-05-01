В Бразилии из-за пожара обрушилась многоэтажка

1 мая, 2018, 15:57

В бразильском городе Сан-Паулу в результате масштабного пожара упало 26-этажное здание, погиб один человек

Об этом сообщает BBC.

Пожар охватил все здание, после чего оно обвалилось. Пока известно об одном погибшем, однако спасатели предупреждают о том, что число жертв может возрасти.

По словам свидетелей, пожар начался на 5-м этаже, после чего огонь распространился на верхние этажи и соседнее здание. Дом обрушился через полтора часа после начала пожара.