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В Бразилии из-за пожара обрушилась многоэтажка

В бразильском городе Сан-Паулу в результате масштабного пожара упало 26-этажное здание, погиб один человек

Об этом сообщает BBC.

Пожар охватил все здание, после чего оно обвалилось. Пока известно об одном погибшем, однако спасатели предупреждают о том, что число жертв может возрасти.

По словам свидетелей, пожар начался на 5-м этаже, после чего огонь распространился на верхние этажи и соседнее здание. Дом обрушился через полтора часа после начала пожара.

 

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