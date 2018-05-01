В Армении оппозиция объявила тотальную забастовку

1 мая, 2018, 21:42

Лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Завтра с 8:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения", - заявил Пашинян на многотысячном митинге в Ереване.

По его словам, правящая в Армении Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера начнутся столкновения.

"Они хотели спровоцировать нас. Но не получится. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политическом похороне Республиканской партии", - отметил лидер оппозиции.