В Армении оппозиция объявила тотальную забастовку
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
"Завтра с 8:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения", - заявил Пашинян на многотысячном митинге в Ереване.
По его словам, правящая в Армении Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера начнутся столкновения.
"Они хотели спровоцировать нас. Но не получится. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политическом похороне Республиканской партии", - отметил лидер оппозиции.
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Позже протестующих начали задерживать, многие из них получили повреждения в столкновениях с полицией.
- 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
- После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противников Саргсяна по состоянию на 22 апреля.
- 23 апреля из-за массовых протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
- Впоследствии президент Армении Армен Саркисян подписал приказ, отправив правительство в отставку.
- 30 апреля Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника.
- Пашинян также выступил за проведение досрочных парламентских выборов в Армении.
- 1 мая правящая партия не поддержала единого кандидата Никола Пашиняна на должность главы правительства.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть