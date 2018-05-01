Трое бойцов ВСУ получили ранения на Донбассе, среди оккупантов - 5 раненых

1 мая, 2018, 09:05

За минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ведомстве отметили, что вчера пророссийские наемники 44 раза открывали огонь по позициям украинской армии, при чем 6 раз били из 120 и 82-мм минометов и вели огонь из стрелкового оружия.

"Три военнослужащих получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и эвакуированы в госпиталь. Их жизни ничего не угрожает", - подчеркнули в ООС.

Отмечается, что украинские подразделения на передовых позициях на обстрелы российско-оккупационных войск по потребности отвечали ответным огнем, без нарушений Минских соглашений.

"Ночь текущих суток была относительно спокойной. Противник пять раз обстреливал наши позиции. По данным разведки, противник за сутки понес потери - 5 раненых", - подытожили в ведомстве.

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Напомним, 30 апреля завершилась Антитеррористическая операция и вступило в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе

Вместе с тем, пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность.

Кроме того, в воскресенье первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ, руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Михаил Забродский обратился к личному составу сил АТО с благодарностью за работу.