Трамп решил пока не вводить ввозные пошлины на сталь и алюминий для ЕС и других стран

1 мая, 2018, 13:43

Президент США Дональд Трамп решил отсрочить введение ввозных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, Канады, Мексики и других стран до 1 июня

Об этом сообщает издание Reuters.

Отметим, что решение по пошлинам должны были вступить в силу сегодня утром, 1 мая, однако за несколько часов до этого американский президент объявил об отсрочке таких действий.

При этом, как отметили в его администрации, детали соглашений с Бразилией, Аргентиной и Австралией будут завершены в ближайшее время.

"Администрация также продолжает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским Союзом в течение следующих 30 дней. На всех этих переговорах администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перегруз и защищать национальную безопасность", - подчеркнули в Белом доме.