Трамп решил пока не вводить ввозные пошлины на сталь и алюминий для ЕС и других стран
Об этом сообщает издание Reuters.
Отметим, что решение по пошлинам должны были вступить в силу сегодня утром, 1 мая, однако за несколько часов до этого американский президент объявил об отсрочке таких действий.
При этом, как отметили в его администрации, детали соглашений с Бразилией, Аргентиной и Австралией будут завершены в ближайшее время.
"Администрация также продолжает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским Союзом в течение следующих 30 дней. На всех этих переговорах администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перегруз и защищать национальную безопасность", - подчеркнули в Белом доме.
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Ранее сообщалось, что Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Пошлины введены для продукции всех стран, за исключением ЕС, Канады и Мексики. Для этих стран предусмотрено исключение сроком на 30 дней с опцией пролонгации. Позже президент заявил, что решил подождать в течение 15 дней международной реакции, и только потом введет пошлины.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что от решения Трампа о введении пошлины на импорт стали и алюминия проигрывают все стороны.
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