Трамп назвал места, где может встретиться с Ким Чен Ыном
1 мая, 2018, 09:31
Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько стран и мест, где может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Об этом он заявил журналистам во время встречи с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари, сообщает издание Reuters.
Американский глава отметил, что демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями может стать отличным местом для запланированного саммита с северокорейским главой, но Сингапур также является возможным вариантом.
"Мы рассматриваем разные страны, включая Сингапур. И мы также говорим о возможности (провести встречу, - ред.) в демилитаризованной зоне", - подчеркнул Трамп.
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- Отметим, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай в конце марта. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США. После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
- Сам Трамп отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном и считает, что тот может наконец сделать правильный для человечества выбор.
- Уже впоследствии стало известно, что представители Северной и Южной Кореи договорились о проведении первого за 10 лет совместного саммита 27 апреля.
- Новый госсекретарь США Майк Помпео, перед своим назначением, в пасхальные выходные, совершил тайный визит в Северную Корею, где встретился с ее лидером Ким Чен Ыном.
- Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в приграничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).
- После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.
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