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Трамп назвал места, где может встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько стран и мест, где может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Об этом он заявил журналистам во время встречи с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари, сообщает издание Reuters.

Американский глава отметил, что демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями может стать отличным местом для запланированного саммита с северокорейским главой, но Сингапур также является возможным вариантом.

"Мы рассматриваем разные страны, включая Сингапур. И мы также говорим о возможности (провести встречу, - ред.) в демилитаризованной зоне", - подчеркнул Трамп.

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