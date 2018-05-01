Трамп назвал места, где может встретиться с Ким Чен Ыном

1 мая, 2018, 09:31

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько стран и мест, где может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Об этом он заявил журналистам во время встречи с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари, сообщает издание Reuters.

Американский глава отметил, что демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями может стать отличным местом для запланированного саммита с северокорейским главой, но Сингапур также является возможным вариантом.

"Мы рассматриваем разные страны, включая Сингапур. И мы также говорим о возможности (провести встречу, - ред.) в демилитаризованной зоне", - подчеркнул Трамп.

Читайте также: "Потепления" между США и КНДР. Что происходит