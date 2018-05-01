Стороны конфликта на Донбассе должны зеркально отвести вооружение, - Хуг

1 мая, 2018, 19:29

По обе стороны линии соприкосновения между украинскими и российско-террористическими войсками в Донецкой и Луганской областях расположены не менее 4 тыс. единиц военной техники

Об этом заявил первый заместитель глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковським на телеканале Еспресо.TV.

"Прошлым летом мы насчитали более 4 тыс. единиц военной техники, которая расположена в тех районах, где ее быть не должно. Обстрелы же они не с неба прилетают, они ведутся с вооружения. И эти единицы техники были зафиксированы, как с одной стороны, так и с другой. Поэтому ответственность (за обстрелы - ред.) является очевидной. Если бы эти 4 тыс. единиц военной техники были отведены, то было бы на 4 тыс. причин меньше ранений, страданий гражданского населения, разрушение домов и, очевидно, также жертв среди военных", - отметил он.

По словам главы СММ ОБСЕ, обе стороны конфликта в соответствии с Минскими договоренностями должны "зеркально" отвести свою технику.

"В зеркальный способ, синхронный способ, иначе говоря, сделать это одинаковое расстояние, для того чтобы поспособствовать нормализации", - уточнил Хуг.

При этом он подчеркнул, что Вооруженным силам не нужно "слепо отводить свою технику назад и просто ждать, что из этого выйдет".

Особого же внимания, по его словам, требует ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции, где, как он заявил, огневые позиции сторон размещены слишком близко, что ставит под угрозу безопасную работу объекта.