"Жарче, чем в Алжире": в Украину идет 30-градусная жара с грозами
1 мая, 2018, 14:57
Тем временем в столице в среду будет сухо и ясно, воздух прогреется до +28+30 градусов.
Завтра на территории Украины будет жаркая погода, местами могут пройти дожди
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Украина завтра будет одной из самых жарких в Европе и окрестностях. Обратите внимание! В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии - какие-то жалкие +10+16 градусов, а у нас 2-го мая ожидается +25+30 градусов", - отметила она.
По словам Диденко, ясная погода завтра будет доминировать повсюду в Украине, впрочем на Западе, в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевщины могут пройти грозовые дожди.
Тем временем в столице в среду будет сухо и ясно, воздух прогреется до +28+30 градусов.
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