"Реал" - "Бавария": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов
1 мая, 2018, 08:00
Сегодня "Реал" принимает "Баварию" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/2 финала. Повторный матч
21:45 - "Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия), телеканал "Футбол 1"
- В первой игре 25 апреля в Мюнхене "Реал" победил "Баварию" со счетом 2:1.
- В другом матче 1/2 финала 2 мая "Рома" будет принимать "Ливерпуль", в первой игре англичане разгромили итальянцев - 5:2.
- Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
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