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"Реал" - "Бавария": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня "Реал" принимает "Баварию" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/2 финала. Повторный матч

21:45 - "Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия), телеканал "Футбол 1"

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