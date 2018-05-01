"Нафтогаз" поднял цены на газ для промпотребителей
1 мая, 2018, 15:18
С 1 мая 2018 года действуют новые ценовые предложения Нафтогаза на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования
Об этом сообщает Укринформ.
В "Нафтогазе" напомнили, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом. А также, что конечный потребитель отдельно должен оплатить стоимость транспортировки газа магистральными и распределительными трубопроводами.
По сравнению с ценами на апрель 2018 года, в мае цены увеличены на 5,2-5,5%.
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