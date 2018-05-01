 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Нафтогаз" поднял цены на газ для промпотребителей

С 1 мая 2018 года действуют новые ценовые предложения Нафтогаза на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования

Об этом сообщает Укринформ.

В "Нафтогазе" напомнили, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом. А также, что конечный потребитель отдельно должен оплатить стоимость транспортировки газа магистральными и распределительными трубопроводами.

По сравнению с ценами на апрель 2018 года, в мае цены увеличены на 5,2-5,5%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 мая, 2018 вторник

30 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

1 мая, 2018 вторник

30 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать