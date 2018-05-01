Продавщица из Николаева выиграла джекпот в "Лото-Забава" онлайн
Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.
Александра Гошкович еще вчера была обычной продавщицей из села на Николаевщине, а уже сегодня она - миллионер. Мечты сбываются благодаря лотерее "Лото-Забава".
Историческим это событие стало еще и потому, что джекпот был сорван благодаря билету, купленному онлайн, - это впервые в истории лотереи "Лото-Забава". Когда женщина узнала о выигрыше - сразу не поверила. Говорит, что эмоции, которые она пережила, - передать невозможно.
В студии за выигрышем Александра приехала изи своей внучкой Светланой. Именно она приобрела выигрышный билет через интернет и обучает этому делу бабушку.
“Именно на этот тираж я не хотела брать. Бабушка на меня накричала. Сказала "бери". А я ребенок послушный - взяла и я не верила в это просто”, - вспоминает внучка миллионера “Лото-Забава”
На что потратить деньги Александра Петровна уже знает. Мечтает поехать в Карпаты на отдых, а остальное отдаст детям и внукам, чтобы купили квартиру.
“Основная ребенок у меня стоит рядом, которая у меня выросла из детства”, - говорит Александра о внучке Светлане, которая приехала с ней в студию.
Кроме выигранных средств, Александра вместе с внучкой Светланой получили в подарок от лотерейного оператора эксклюзивную подарочную программу “Два дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров“.С.Л.“
Она включает в себя путешествия столицей на белоснежном лимузине, дорогие рестораны, гостиницы, спа-салоны, ужин с любимыми ведущими и многое другое. Среди неожиданных сюрпризов для победительниц - прогулочный полет на самолете над Киевом.
Кроме приезда мультимиллионера, в этот день на всех поклонников лотереи ожидал еще один сюрприз – обновление самой лотереи "Лото-Забава", которая теперь имеет новые декорации, конкурсы и новые немалые призы. Благодаря обновлению лотерейный оператор обещает вдвое больше миллионеров.
Кстати, именно в это воскресенье родился счастливчик, который выиграл один миллион гривен. Известно, что новый – уже 289-й в истории "Лото-Забава" - миллионер приобрел свой выигрышный лотерейный билет в Черкасской области.
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