Полторак рассказал, когда ВСУ начнут подготовку расчетов Javelin
Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, который одобрил решение о предоставлении этого оружия, ведь это позволит существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить военных современным вооружением.
"Это решение даст возможность перейти от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины, и создать мощный противотанковый резерв", - подчеркнул Полторак.
Напомним, 30 апреля США подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джевелін").
Справка:
Javelin, укр. копье – американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.
- Напомним, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине ракет и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Стране могут предоставить 210 ракет Javelin и 37 ракетных комплексов Javelin Command.
- В августе 2017 года СМИ сообщали, что Пентагон рекомендует передать Украине систем Javelin на $50 млн.
- Впоследствии Государственный департамент США сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
- 16 января посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно.
- ВСУ заявили, что они уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение Javelin.
- По мнению экс-командующего сухопутных войск США в Европе Бена Годжеса, Javelin в Украине способны заставить Россию пересмотреть свое поведение и изменить восприятие конфликта на Донбассе.
- В апреля 2018 года Полторак и Маттис согласовали точную дату поставки комплексов Javelin в Украину.
Читайте также
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
-
-
Читайте также
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
-