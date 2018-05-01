Полторак рассказал, когда ВСУ начнут подготовку расчетов Javelin

1 мая, 2018, 07:39

В Министерстве обороны приветствовали получение украинскими военнослужащими американских противотанковых ракетных комплексов Javelin

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, который одобрил решение о предоставлении этого оружия, ведь это позволит существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить военных современным вооружением.

"Это решение даст возможность перейти от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины, и создать мощный противотанковый резерв", - подчеркнул Полторак.

Напомним, 30 апреля США подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джевелін").

Справка:

Javelin, укр. копье – американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.