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Парики и фальшивые бороды: иранки замаскировались под мужчин, чтобы посмотреть футбол


фото: Twitter
Пять иранок переоделись, как мужчины, чтобы попасть на стадион, где играла их любимая футбольная команда

Об этом сообщает Daily Sabah.

В Иране женщинам официально запрещено посещать футбольные матчи, потому что они не имеют права сидеть рядом с мужчинами. Однако болельщиц клуба “Персеполис” это не остановило: чтобы попасть на стадион, они приобрели накладные бороды, усы и парики.

Женщины взяли с собой флаги любимой команды и не боялись выполнять “кричалки” вместе с другими поклонниками клуба.

 

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