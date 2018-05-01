Парики и фальшивые бороды: иранки замаскировались под мужчин, чтобы посмотреть футбол
1 мая, 2018, 19:11
Пять иранок переоделись, как мужчины, чтобы попасть на стадион, где играла их любимая футбольная команда
Об этом сообщает Daily Sabah.
В Иране женщинам официально запрещено посещать футбольные матчи, потому что они не имеют права сидеть рядом с мужчинами. Однако болельщиц клуба “Персеполис” это не остановило: чтобы попасть на стадион, они приобрели накладные бороды, усы и парики.
Женщины взяли с собой флаги любимой команды и не боялись выполнять “кричалки” вместе с другими поклонниками клуба.
5 girls sneak in Azadi Stadium in disguise to celebrate Persepolis championship in Iran's Persian Gulf Pro League pic.twitter.com/7VgUi4aQmA— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 28 апреля 2018 г.
VIDEO: Iranian girls who sneaked in Azadi Stadium in disguise cheer their team— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 28 апреля 2018 г.
via: @MahboobKhansari pic.twitter.com/ir1DgNeHMC
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