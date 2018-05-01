Парики и фальшивые бороды: иранки замаскировались под мужчин, чтобы посмотреть футбол

1 мая, 2018, 19:11

Пять иранок переоделись, как мужчины, чтобы попасть на стадион, где играла их любимая футбольная команда

Об этом сообщает Daily Sabah.

В Иране женщинам официально запрещено посещать футбольные матчи, потому что они не имеют права сидеть рядом с мужчинами. Однако болельщиц клуба “Персеполис” это не остановило: чтобы попасть на стадион, они приобрели накладные бороды, усы и парики.

Женщины взяли с собой флаги любимой команды и не боялись выполнять “кричалки” вместе с другими поклонниками клуба.

5 girls sneak in Azadi Stadium in disguise to celebrate Persepolis championship in Iran's Persian Gulf Pro League pic.twitter.com/7VgUi4aQmA — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 28 апреля 2018 г.