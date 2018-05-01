Оппозиционера Пашиняна не избрали премьером Армении: он был единственным кандидатом
1 мая, 2018, 21:03
Правящая партия не поддержала единого кандидата Никола Пашиняна на должность главы правительства
Об этом сообщает “РБК-Украина”.
Правящая Республиканская партия Армении (РПА) не поддержала на пост премьер-министра Армении, оппозиционера, депутата парламентской франкции "Елк", лидера протестных движений Никола Пашиняна.
"Мы проголосуем против кандидатуры Пашиняна, пытаясь остановить опасную волну, которая быстро заполнит нашу страну", - заявил руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.
"За" кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов из 102 присутствующих, "против" - 56. Согласно Конституции Армении, через 7 дней должны состояться еще одни выборы.
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Позже протестующих начали задерживать, многие из них получали повреждения в столкновениях с полицией.
- 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
- После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противников Сарґсяна состоянию на 22 апреля.
- 23 апреля через массовые протесты Серж Саргсян ушел в отставку.
- Впоследствии президент Армении Армен Саркисян подписал приказ, отправив правительство в отставку.
- 30 апреля Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника.
- Пашинян также выступил за проведение досрочных парламентских выборов в Армении.
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