Оппозиционера Пашиняна не избрали премьером Армении: он был единственным кандидатом

1 мая, 2018, 21:03

Правящая партия не поддержала единого кандидата Никола Пашиняна на должность главы правительства

Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) не поддержала на пост премьер-министра Армении, оппозиционера, депутата парламентской франкции "Елк", лидера протестных движений Никола Пашиняна.

"Мы проголосуем против кандидатуры Пашиняна, пытаясь остановить опасную волну, которая быстро заполнит нашу страну", - заявил руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян.

"За" кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов из 102 присутствующих, "против" - 56. Согласно Конституции Армении, через 7 дней должны состояться еще одни выборы.