Одного из самых влиятельных кардиналов Ватикана будут судить за сексуальные домогательства
1 мая, 2018, 08:49
Казначей Ватикана кардинал Джордж Пелл предстанет перед судом за обвинения в сексуальных домогательствах
Об этом сообщает издание BBC.
Таким образом австралийский суд принял решение о проведении судебного разбирательства по этому делу в связи с достаточным количеством доказательств.
76-летний мужчина, который является старейшим католиком в Австралии и одним из самых влиятельных чиновников в Ватикане, своей вины не признает.
Отмечается, что Пелла обвиняют в домогательствах, которые происходили несколько десятилетий назад, впрочем, пока подробностей относительно этих дел или информации о вероятных жертв кардинала не раскрывают. При этом ранее его уже обвиняли в сексуальных домогательствах в отношении детей.
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