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Неизвестные стреляли в экс-главу "Правого сектора" в Одессе. Полиция считает, что это должно быть убийство

В Одессе произошла стрельба, в результате которой пострадал местный активист, бывший глава "Правого сектора" в городе Сергей Стерненко

Об этом сам пишет Стерненко на своей странице в Facebook, а также сообщает пресс-центр Нацполиции Одесской области.

Правоохранители отметили, что инцидент произошел в 10 часов утра на улице Сегедской. По их данным, пострадавшим оказался 23-летний мужчина, который получил ранение из травматического оружия.

"Двух лиц, которые совершили данное правонарушение, задержаны. Установлено транспортное средство, которым передвигались злоумышленники. Указанное событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в полиции.

Тем временем в Стерненка рассказали, что, совершив несколько выстрелов, один из злоумышленников начал убегать с места событий, но его успели схватить с помощью прохожих.

 

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