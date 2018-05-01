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Нападение на Найема: задержаны трое мужчин, двое из них - россияне

По факту нападения на депутата от БПП Мустафу Найема в Киеве было возбуждено два уголовных производства, задержаны три человека

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил руководитель Главного управления Нацполиции Киеве Андрей Крищенко, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что по факту нападения задержаны трое мужчин 1999 и 1996 годов рождения, они оказались студентами.

"Двое из них - граждане России, находящиеся на территории Украины за свидетельствами на проживание, один - гражданин Украины, родился в городе Киеве", - отметил Крищенко.

Более того, сейчас разыскивают еще один человек, который причастен к нападению на нардепа. Если его сегодня не поймают, то заочно объявят злоумышленнику о подозрении.

"Сразу по факту нападения было возбуждено производство по ст. 296 ч.2 (хулиганство групой человек) и после того, как поступила информация от врачей, дополнительно возбуждено по ст 122 ч.1 (умышленное телесное повреждение средней степени)", - подытожил Крищенко.

Тем временем депутат "Народного фронта" Антон Геращенко разместил на своей странице в Facebook фотографии задержанных.

 

  • Напомним, вечером в понедельник, 30 апреля 2018 года, во время ссоры между участниками дорожного движения в центре столицы произошло нападение на народного депутата Мустафу Найема. Нацполиция задержала нападающего.
  • Сам Найем заявляет, что нападение на него совершила охрана одной из VIP-персон.
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