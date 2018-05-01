На Подоле расширили пешеходную зону. Как теперь там ездить автомобилям

1 мая, 2018, 13:57

С 1 мая на Подоле расширена пешеходная зона на Контрактовой площади и усовершенствована схема движения транспорта, что позволит уменьшить пробки и создать комфортные условия для пешеходов

Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Он напомнил, что в прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного.

"Новая схема доказала свою жизнеспособность - немало водителей отказались от транзитного движения через Подол. Пока же мы внедряем второй этап - более масштабный. Он предусматривает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение пробок на Подоле", – подчеркнул Давтян.

Он рассказал, что с Контрактовой площади будут убраны бетонные блоки, ограждающие транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Отныне будет перекрыт заезд на площадь с улицы Ильинской.

Останется (но будет отгорожен) транзитный проезд по улице Григория Сковороды. Поэтому до пешеходной зоны будет присоединено комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.

Теперь транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, двинется с другой стороны квартала, улицей Волошской, направление движения которой изменяется на противоположное. Также на улице Набережно-Крещатицкой планируется уменьшить заторы благодаря переносу левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.

Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили 2 светофора и 6 модернизировали.

С улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Хорива будет левый поворот с двух полос, что будет регулироваться светофором. Левый поворот на улицу Спасскую закрыто. Это позволит создать накопительную полосу для транспорта, который выполняет левый поворот и разворот с улицы Набережно-Крещатицкой, что уменьшит длину пробок, которые в утренние часы пик достигают моста Метро.

Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую будет проходить через улицы Константиновскую и Хорива, что существенно сократит длину заторов на улицах Верхний Вал и Глыбочицкой в вечерние часы пик. А перенос части потока в сторону Куреневки на улицу Волошскую разгрузит улицу Межигорскую.

Еще одна новация – установлены разделители потоков на улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской, рассказал заместитель главы КГГА. Это решило проблему с припаркованными авто, которые вызывали здесь постоянные заторы.

Следующими этапами реорганизации движения на Подоле является изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск – улица Набережно-Крещатицкая и Братская. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактового дома.