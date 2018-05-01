На Харьковщине мужчина бросил "коктейль Молотова" в группу детей, есть пострадавшая

1 мая, 2018, 14:22

В Харьковской области мужчина бросил в сторону детей бутылку с зажигательной смесью, в результате чего девочка получила ожоги второй степени

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Доброволье Близнюковского района: к правоохранителям обратилась 31-летняя женщина - мать потерпевшей девочки.

Выяснилось, что около 6-ти вечера 61 - летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки.

"Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки никто из детей не пострадал. С места происшествия изъяты вещественные доказательства", - отметили в ведомстве.

Девочка получила ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы оказывают пострадавшей необходимую помощь.

По этому делу открыли уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника уже задержали.