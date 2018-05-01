На Харьковщине мужчина бросил "коктейль Молотова" в группу детей, есть пострадавшая
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Харьковской области.
Инцидент произошел в селе Доброволье Близнюковского района: к правоохранителям обратилась 31-летняя женщина - мать потерпевшей девочки.
Выяснилось, что около 6-ти вечера 61 - летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки.
"Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки никто из детей не пострадал. С места происшествия изъяты вещественные доказательства", - отметили в ведомстве.
Девочка получила ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы оказывают пострадавшей необходимую помощь.
По этому делу открыли уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника уже задержали.
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