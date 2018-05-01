На Донбассе не утихают обстрелы: ранены четыре военных

1 мая, 2018, 13:21

На Донбассе за минувшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения

Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает Еспресо.TV.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения четверо наших защитников. Состояние здоровья трех пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести", - подчеркнул он.

По словам Праут, по состоянию на 9 часов утра, с полуночи зафиксировано шесть прицельных обстрелов позиций украинской армии. Два из них произошли на Луганском направлении, еще четыре - на Донецком. Оккупанты использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения в Донбассе. Враги 44 раза открывали огонь по позициям украинской армии.

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Напомним, 30 апреля завершилась Антитеррористическая операция и вступило в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе

Вместе с тем, пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность.

Кроме того, в воскресенье первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ, руководитель Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей генерал-лейтенант Михаил Забродский обратился к личному составу сил АТО с благодарностью за работу.