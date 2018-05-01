Крымского бизнесмена отвезли в российскую тюрьму. Причина - "просроченные продукты", - журналист

1 мая, 2018, 11:48

Задержанного в Крыму бизнесмена Ресуля Велиляева перевели в московскую тюрьму “Лефортово”

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Лилия Буджурова.

Она отметила, что суд назначил Велиляеву мера пресечения - 2 месяца ареста, его обвиняют в производстве, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам Буджуровой, Велиляева обвиняют в том, что в магазине, который ему принадлежит, якобы является просроченные продукты.

"И такого рода преступления, которых (если они, действительно, имели место?) в каждом супермаркете и каждому полуподвальном гастрономе пруд пруди, в компетенции только московского суда", - подчеркнула она.

Как отметила Буджурова, Велиляев является собственником, но не директором магазина и экспертиза продуктов еще не проводилась.

"Ресуль Велиляев известный на полуострове как солидный бизнесмен и меценат, построивший, среди других добрых дел, для Белогорска одну из самых красивых на полуострове Соборную мечеть. Как основатель Фонда Бекира-Чобан-заде, который поддерживает исследования в исторической, литературной и языковедческой областях. Да, и еще: в политику он никогда не лез - ни до, ни после ", - подытожила Буджурова.