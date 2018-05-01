Крымского бизнесмена отвезли в российскую тюрьму. Причина - "просроченные продукты", - журналист
Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Лилия Буджурова.
Она отметила, что суд назначил Велиляеву мера пресечения - 2 месяца ареста, его обвиняют в производстве, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По словам Буджуровой, Велиляева обвиняют в том, что в магазине, который ему принадлежит, якобы является просроченные продукты.
"И такого рода преступления, которых (если они, действительно, имели место?) в каждом супермаркете и каждому полуподвальном гастрономе пруд пруди, в компетенции только московского суда", - подчеркнула она.
Как отметила Буджурова, Велиляев является собственником, но не директором магазина и экспертиза продуктов еще не проводилась.
"Ресуль Велиляев известный на полуострове как солидный бизнесмен и меценат, построивший, среди других добрых дел, для Белогорска одну из самых красивых на полуострове Соборную мечеть. Как основатель Фонда Бекира-Чобан-заде, который поддерживает исследования в исторической, литературной и языковедческой областях. Да, и еще: в политику он никогда не лез - ни до, ни после ", - подытожила Буджурова.
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