КНДР начала демонтировать громкоговорители на границе - Сеул

1 мая, 2018, 08:22

В Южной Корее видят признаки того, что КНДР начала демонтировать громкоговорители, которые распространяли пропаганду через границу

Об этом сообщили в Министерстве обороны Южной Кореи, передает издание Reuters.

Отмечается, что это предполагаемое решение в КНДР приняли после того, как южнокорейские власти накануне также заявила о намерении сделать то же самое, начиная с 1 мая.

Более того, в Северной Корее заявили, что решили перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в приграничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).