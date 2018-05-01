Какой будет погода 1 мая: Прогноз синоптиков
1 мая, 2018, 10:07
Сегодня на большинстве территории Украины будет сухая и жаркая погода
Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/сек.
"Температура ночью 9-14, в восточных областях и в Крыму 5-8, днем 24-29, на побережье и в горных районах 18-23. В Киеве ожидается погода без осадков с небольшой облачность. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-13, днем 26-28", - подчеркнули в пресс-центре.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть