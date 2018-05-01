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Какой будет погода 1 мая: Прогноз синоптиков

Сегодня на большинстве территории Украины будет сухая и жаркая погода

Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/сек.

"Температура ночью 9-14, в восточных областях и в Крыму 5-8, днем 24-29, на побережье и в горных районах 18-23. В Киеве ожидается погода без осадков с небольшой облачность. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-13, днем 26-28", - подчеркнули в пресс-центре.

 

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