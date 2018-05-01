Javelin не принесут кардинальных изменений: Экс-чиновник Пентагона рассказал, что действительно нужно ВСУ

1 мая, 2018, 12:53

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin не являются залогом победы Украины на Донбассе, нужны реформы ВСУ

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Говоря о предоставлении Украине этого оружия, от поддержал такое решение и отметил, что эти комплексы помогут защититься от агрессивной войны России.

"Однако, никто не должен обманывать себя, думая, что ракеты Javelin кардинально все изменят. Javelin - полезная оружие, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но они принципиально не изменят боевые возможности украинских военных", - подчеркнул Карпентер.

По его словам, гораздо важнее остается командная структура вооруженных сил, которая нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также подготовка украинских войск.

"Важно помнить, что Украина платит за эти ракеты. В долгосрочной перспективе было бы гораздо лучше, если бы Украина реформировала свою оборонную промышленность (сделала бы ее более прозрачной и менее подверженной коррупции), чтобы она могла производить противотанковое оружие", - подытожил Карпентер.

Напомним, 30 апреля США подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джевелін").

Справка:

Javelin, укр. копье – американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и гвинтомоторних самолетов, заходящих на посадку.