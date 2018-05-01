Javelin не принесут кардинальных изменений: Экс-чиновник Пентагона рассказал, что действительно нужно ВСУ
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.
Говоря о предоставлении Украине этого оружия, от поддержал такое решение и отметил, что эти комплексы помогут защититься от агрессивной войны России.
"Однако, никто не должен обманывать себя, думая, что ракеты Javelin кардинально все изменят. Javelin - полезная оружие, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но они принципиально не изменят боевые возможности украинских военных", - подчеркнул Карпентер.
По его словам, гораздо важнее остается командная структура вооруженных сил, которая нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также подготовка украинских войск.
"Важно помнить, что Украина платит за эти ракеты. В долгосрочной перспективе было бы гораздо лучше, если бы Украина реформировала свою оборонную промышленность (сделала бы ее более прозрачной и менее подверженной коррупции), чтобы она могла производить противотанковое оружие", - подытожил Карпентер.
Напомним, 30 апреля США подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin ("Джевелін").
Справка:
Javelin, укр. копье – американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и гвинтомоторних самолетов, заходящих на посадку.
Finally Ukraine gets Javelin anti-tank missiles. On a moral, political, tactical, and strategic level this is the right decision and will help Ukraine defend against russia's unyielding war of aggression, which has claimed over 10,000 lives.— Michael Carpenter (@mikercarpenter) 30 апреля 2018 г.
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- Напомним, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине ракет и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Стране могут предоставить 210 ракет Javelin и 37 ракетных комплексов Javelin Command.
- В августе 2017 года СМИ сообщали, что Пентагон рекомендует передать Украине систем Javelin на $50 млн.
- Впоследствии Государственный департамент США сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
- 16 января посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно.
- ВСУ заявили, что они уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение Javelin.
- По мнению экс-командующего сухопутных войск США в Европе Бена Годжеса, Javelin в Украине способны заставить Россию пересмотреть свое поведение и изменить восприятие конфликта на Донбассе.
- В апреля 2018 года Полторак и Маттис согласовали точную дату поставки комплексов Javelin в Украину.
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