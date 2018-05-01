Гендиректор WhatsApp ушел в отставку
1 мая, 2018, 16:18
Генеральный директор компании WhatsApp Ян Кум ушел в отставку
Об этом он рассказал в Facebook.
“Прошло почти десять лет, как я с Брайаном (сооснователь компании Брайан Ектон) начали WhatsApp, и это было удивительным путешествием. Но время мне двигаться дальше. Мне повезло работать с такой маленькой командой и быть свидетелем того, сколько внимания уделялось приложению, которым пользуются так много людей по всему миру”, - отметил Кум.
- Недавно мессенджер WhatsApp решил повысить минимальный возраст пользователей на территории Европы с 13 до 16 лет, чтобы соответствовать новым правилам защиты данных ЕС.
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