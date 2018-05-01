Еще одна страна предлагает провести встречу Трамп - Ким Чен Ын в себя
Об этом заявил президент Индонезии Джоко Відодо после встречи с послами КНДР и Южной Кореи, сообщает The Straits Times.
Он отметил, что его страна полностью поддерживает возможный саммит и ожидает, что могут быть достигнуты определенные договоренности, которые благоприятно скажутся на мирном процессе в регионе и в мире.
"Если у лидеров КНДР Ким Чен Ына и президента Дональда Трампа есть план встречи, то мы готовы принять их у себя. Мы готовы к проведению встречи", - подчеркнул Видодо.
Накануне Трамп заявил, что рассматривает несколько стран и мест, где может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В частности, это может быть Сингапур, или демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями.
Также ранее в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
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- Отметим, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай в конце марта. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США. После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
- Сам Трамп отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном и считает, что тот может наконец сделать правильный для человечества выбор.
- Уже впоследствии стало известно, что представители Северной и Южной Кореи договорились о проведении первого за 10 лет совместного саммита 27 апреля.
- Новый госсекретарь США Майк Помпео, перед своим назначением, в пасхальные выходные, совершил тайный визит в Северную Корею, где встретился с ее лидером Ким Чен Ыном.
- Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в приграничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).
- После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.
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