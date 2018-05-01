Еще одна страна предлагает провести встречу Трамп - Ким Чен Ын в себя

1 мая, 2018, 14:39

Власти Индонезии предлагают провести саммит США - КНДР при участии Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Джакарте

Об этом заявил президент Индонезии Джоко Відодо после встречи с послами КНДР и Южной Кореи, сообщает The Straits Times.

Он отметил, что его страна полностью поддерживает возможный саммит и ожидает, что могут быть достигнуты определенные договоренности, которые благоприятно скажутся на мирном процессе в регионе и в мире.

"Если у лидеров КНДР Ким Чен Ына и президента Дональда Трампа есть план встречи, то мы готовы принять их у себя. Мы готовы к проведению встречи", - подчеркнул Видодо.

Накануне Трамп заявил, что рассматривает несколько стран и мест, где может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В частности, это может быть Сингапур, или демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями.

Также ранее в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.

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