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Британские истребители будут патрулировать над Черным морем


фото: raf.mod.uk
Самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании в рамках миссии НАТО начали боевое дежурство по защите воздушного пространства Румынии над Черным морем

Об этом сообщает “Укринформ”.

Церемония начала миссии НАТО по патрулированию британских ВВС над Черным морем произошла во вторник на румынской авиационной базе им. Михаила Когельничану.

"Эта миссия воздушного патрулирования подтверждает, что мы способны быстро и эффективно отреагировать на любую потенциальную агрессию или угрозу против Альянса или его членов", - заявил посол Великобритании в Румынии Поль Бруммель.

 

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