Белый дом и Госдеп согласились с доказательствами существования ядерной программы Ирана, предоставленными Израилем

1 мая, 2018, 07:17

В администрации президента США и в американском Государственном департаменте прокомментировали обнародованные Израилем документы в отношении ядерной программы Ирана

Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.

В ведомстве отметили, что власти страны продолжают внимательно изучать информацию, обнародованную Израилем, ведь она дает новые и убедительные сведения об усилиях Ирана по разработке ядерного оружия.

"Эти факты совпадают с тем, что давно известно США: Иран имел надежную, подпольную ядерную программу, которую он пытался и так и не смог скрыть от мира и от собственного народа. Иранский режим показал, что он будет использовать разрушительное оружие против своих соседей и других", - отмечается в заявлении.

Тем временем американский госсекретарь Майк Помпео во время брифинга отметил, что США и до этого знали кое-что про иранскую программу AMAD - научно-исследовательский проект, целью которого является разработка ядерной боеголовки для баллистической ракеты.

Впрочем, по его словам, продемонстрированные израильскими властями документы открывают новую информацию по этому делу.

"Я знаю, что люди говорят о том, что эти документы не являются подлинными. Я могу подтвердить, что эти документы реальны; они аутентичны", - сказал Помпео.