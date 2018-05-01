Белый дом и Госдеп согласились с доказательствами существования ядерной программы Ирана, предоставленными Израилем
Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.
В ведомстве отметили, что власти страны продолжают внимательно изучать информацию, обнародованную Израилем, ведь она дает новые и убедительные сведения об усилиях Ирана по разработке ядерного оружия.
"Эти факты совпадают с тем, что давно известно США: Иран имел надежную, подпольную ядерную программу, которую он пытался и так и не смог скрыть от мира и от собственного народа. Иранский режим показал, что он будет использовать разрушительное оружие против своих соседей и других", - отмечается в заявлении.
Тем временем американский госсекретарь Майк Помпео во время брифинга отметил, что США и до этого знали кое-что про иранскую программу AMAD - научно-исследовательский проект, целью которого является разработка ядерной боеголовки для баллистической ракеты.
Впрочем, по его словам, продемонстрированные израильскими властями документы открывают новую информацию по этому делу.
"Я знаю, что люди говорят о том, что эти документы не являются подлинными. Я могу подтвердить, что эти документы реальны; они аутентичны", - сказал Помпео.
- Отметим, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время обращения к нации в понедельник, 30 апреля 2018 года, представил похищенный спецслужбами секретный архив Ирана, посвященный разработке ядерного оружия.
- По его словам, эти 55 тысяч документов и фотографий содержат доказательства того, что Иран прилагал огромные усилия для того, чтобы скрыть свою ядерную программу.
- Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговое отмены западных санкций.
- В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.
- Впрочем, президент США Дональд Трамп пригрозил отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Впоследствии Британия, Франция и Германия заговорили о новом ядерном соглашении с Ираном
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