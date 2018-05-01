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7 слитков на $327 тысяч: уборщик в Южной Корее обнаружил “золотую” находку в помойке

Уборщик может стать законным владельцем семи слитков золота стоимостью более $327 тысяч, которые он нашел на помойке в международном аэропорту Инчхон

Об этом сообщает South China Morning Post.

Пока неизвестно, кто собственник клада, однако полиция сделала вывод, что он оставил его, чтобы не быть пойманным.

Если же настоящий владелец не объявится в течение шести месяцев, то уборщик имеет право оставить себе находку.

Если же владелец заявит права, даже в этом случае тот, кто нашел, будет иметь право претендовать на 5% с 20% от рыночной стоимости золота.

В то же время по закону уборщик не получит ничего, если слитки окажутся некачественными или связанными с криминалом.

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