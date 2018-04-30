Израиль обнародовал секретный ядерный архив Ирана
По его словам, Иран нарушает Венское соглашение, подписанное ведущими государствами мира с Тегераном, согласно которому Иран обязывался разрешить проверки своих ядерных объектов со стороны экспертов МАГАТЭ, а международное сообщество сняло с него часть санкций, передает Reuters.
"Речь идет об одном из крупнейших достижений в истории израильской разведки. После подписания ядерного соглашения, Иран прилагал огромные усилия для того, чтобы скрыть свою ядерную программу. Тегеран вывез свой архив в секретное место. Лишь несколько людей знали о том, где он находится. Несколько недель назад Израилю удалось получить полтонны документов из этого архива. Это 55 тыс. документов и фотографий", - пояснил он.
По словам главы израильского правительства, все документы свидетельствуют, что Иран "лгал, чтобы добиться от мирового сообщества соглашения и снятия санкций".
"Публикуя эти документы, Израиль делает большую услугу не только себе, но и всему региону. Через несколько дней президент США Дональд Трамп должен принять решение по поводу соглашения с Ираном. Я надеюсь, что он примет решение, правильное для Израиля, для США и для безопасности всего мира", - подчеркнул Нетяньягу.
- Глава Белого дома вскоре собирается объявить решение о том, останутся ли США среди тех стран, которые придерживаются соглашения с Ираном.
- Ранее Трамп неоднократно выражал сомнения в том, что Иран выполняет свои обязательства.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть