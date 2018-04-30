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Израиль обнародовал секретный ядерный архив Ирана

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время обращения к нации в понедельник, 30 апреля 2018 года, представил похищенный спецслужбами секретный архив Ирана, посвященный разработке ядерного оружия

По его словам, Иран нарушает Венское соглашение, подписанное ведущими государствами мира с Тегераном, согласно которому Иран обязывался разрешить проверки своих ядерных объектов со стороны экспертов МАГАТЭ, а международное сообщество сняло с него часть санкций, передает Reuters.

"Речь идет об одном из крупнейших достижений в истории израильской разведки. После подписания ядерного соглашения, Иран прилагал огромные усилия для того, чтобы скрыть свою ядерную программу. Тегеран вывез свой архив в секретное место. Лишь несколько людей знали о том, где он находится. Несколько недель назад Израилю удалось получить полтонны документов из этого архива. Это 55 тыс. документов и фотографий", - пояснил он.

По словам главы израильского правительства, все документы свидетельствуют, что Иран "лгал, чтобы добиться от мирового сообщества соглашения и снятия санкций".

"Публикуя эти документы, Израиль делает большую услугу не только себе, но и всему региону. Через несколько дней президент США Дональд Трамп должен принять решение по поводу соглашения с Ираном. Я надеюсь, что он примет решение, правильное для Израиля, для США и для безопасности всего мира", - подчеркнул Нетяньягу.

  • Глава Белого дома вскоре собирается объявить решение о том, останутся ли США среди тех стран, которые придерживаются соглашения с Ираном.
  • Ранее Трамп неоднократно выражал сомнения в том, что Иран выполняет свои обязательства.
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