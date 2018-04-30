Южная Корея решила демонтировать громкоговорители, которые использовались для пропаганды против КНДР

30 апреля, 2018, 13:54

Министерство обороны Южной Кореи заявило о решении демонтировать громкоговорители, установленные в демилитаризованной зоне на границе с КНДР

Об этом сообщает Yonhap.

Как отмечается, Сеул использовал устройства для ведения "психологической войны" против Пхеньяна.

"Наши вооруженные силы в рамках мероприятий, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первых мер с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных возле военно-демаркационной линии для вещания на Север", - приводит агентство заявление военного ведомства.

Соответствующая договоренность была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

Ранее сообщалось, что в КНДР решили синхронизировать время с Южной Кореей.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в приграничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.