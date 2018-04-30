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Южная Корея решила демонтировать громкоговорители, которые использовались для пропаганды против КНДР

Министерство обороны Южной Кореи заявило о решении демонтировать громкоговорители, установленные в демилитаризованной зоне на границе с КНДР

Об этом сообщает Yonhap.

Как отмечается, Сеул использовал устройства для ведения "психологической войны" против Пхеньяна.

"Наши вооруженные силы в рамках мероприятий, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первых мер с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных возле военно-демаркационной линии для вещания на Север", - приводит агентство заявление военного ведомства.

Соответствующая договоренность была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

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