Иран запретил Telegram

30 апреля, 2018, 18:51

Иранский суд запретил использовать мессенджер Telegram

В решении говорится, что Telegram становится "безопасным [местом] для совершения разных видов преступлений", передает Радио Свобода.

Суд отмечает, что существуют "тысячи открытых дел", связанных с его использованием, и что Telegram не сотрудничает с судебной властью.

Государственное телевидение Ирана предполагает, что решение запретить гражданам пользоваться мессенджером связано с угрозой национальной безопасности.

26 апреля власти Ирана отменила лицензию, которая позволяла местным интернет-провайдерам размещать контент с помощью программы для обмена сообщениями Telegram.

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В последние недели власть поощряла иранцев использовать местные альтернативы Telegram.

Также в апреле власти запретили государственным органам использовать иностранные мессенджеры для внутренней переписки, а верховный лидер страны Аятолла Али Хаменеи заявил, что больше не будет использовать Telegram и перейдет на местный мессенджер.

Секретарь регулятора Аболгасан Фирузабади сообщил 25 апреля, что использование Telegram в последние недели сократилось на 27 процентов.