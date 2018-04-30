Иран запретил Telegram
В решении говорится, что Telegram становится "безопасным [местом] для совершения разных видов преступлений", передает Радио Свобода.
Суд отмечает, что существуют "тысячи открытых дел", связанных с его использованием, и что Telegram не сотрудничает с судебной властью.
Государственное телевидение Ирана предполагает, что решение запретить гражданам пользоваться мессенджером связано с угрозой национальной безопасности.
26 апреля власти Ирана отменила лицензию, которая позволяла местным интернет-провайдерам размещать контент с помощью программы для обмена сообщениями Telegram.
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В последние недели власть поощряла иранцев использовать местные альтернативы Telegram.
Также в апреле власти запретили государственным органам использовать иностранные мессенджеры для внутренней переписки, а верховный лидер страны Аятолла Али Хаменеи заявил, что больше не будет использовать Telegram и перейдет на местный мессенджер.
Секретарь регулятора Аболгасан Фирузабади сообщил 25 апреля, что использование Telegram в последние недели сократилось на 27 процентов.
- Напомним, что Telegram уже запрещен в путинской России.
- Сегодня, 30 апреля 2018 года, в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся официально санкционированный властями митинг за свободный интернет и на защиту мессенджера Telegram.
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