Взрыв в Кабуле: 29 погибших, из них 8 журналистов

30 апреля, 2018, 13:30

Во время двойного взрыва в Кабуле в понедельник погибли 29 человек, среди них 8 журналистов

В частности, гибель двух своих журналистов подтвердила Афганская редакция Радио Свобода.

Ранее информационное агентство France Presse сообщило о гибели своего фотографа.

Первый взрыв произошел примерно в 8:00 по местному времени в районе Шаш Дарак. Там расположено посольство США и афганские правительственные здания. Журналисты прибыли на место события.

Второй взрыв произошел, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство. Это произошло на месте первого взрыва.

Ответственность за атаки взяла на себя группировка "Исламское государство".