Все украинские туристы, задержавшиеся в Египте, вылетели на родину
30 апреля, 2018, 22:53
Все без исключения граждане Украины, которые задержались в аэропорту египетского курорта Шарм-эль-Шейх вылетели домой
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