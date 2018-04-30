Все украинские туристы, задержавшиеся в Египте, вылетели на родину

30 апреля, 2018, 22:53

Все без исключения граждане Украины, которые задержались в аэропорту египетского курорта Шарм-эль-Шейх вылетели домой

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"В 18:30 последние туристы, из тех, кто задержался в Египте, вылетели в Украину", - заявил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, министр иностранных дел и министр инфраструктуры доложили об этом Петру Порошенко.