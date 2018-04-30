Возросло количество жертв теракта в Кабуле, среди погибших – 6 журналистов

30 апреля, 2018, 11:44

В результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле в понедельник погибли 25 человек, среди жертв – 6 журналистов

Об этом сообщает Associated Press.

Представитель власти Афганистана подтвердил, что вместе с фотографом французского агентства AFP погибли пять журналистов, работающих в средствах массовой информации.

Вахид Майорх, представитель министерства здравоохранения, отметил, что среди доставленных в разные больницы Кабула раненых также были журналисты. Он не назвал точного количества.

Ранее сообщалось о 21 погибшем. По обновленным данным меньшей мере 25 человек погибли и 45 ранены в результате двух нападений.

Президент Афганистана Ашарф Гане решительно осудил нападения в Кабуле. В заявлении, опубликованном президентским дворцом, говорится, что нападения, направленные против ни в чем не повинных гражданских лиц, являются военными преступлениями.

Как сообщалось, в понедельник в столице Афганистана Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел в районе Шашдарах неподалеку зданий службы разведки NDS. Второй прогремел у министерства градостроительства и жилищного хозяйства, когда люди заходили в правительственный офис. Он раздался рядом с журналистами, собрались, чтобы осветить первый взрыв.

Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство".