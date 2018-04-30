Возросло количество жертв теракта в Кабуле, среди погибших – 6 журналистов
Об этом сообщает Associated Press.
Представитель власти Афганистана подтвердил, что вместе с фотографом французского агентства AFP погибли пять журналистов, работающих в средствах массовой информации.
Вахид Майорх, представитель министерства здравоохранения, отметил, что среди доставленных в разные больницы Кабула раненых также были журналисты. Он не назвал точного количества.
Ранее сообщалось о 21 погибшем. По обновленным данным меньшей мере 25 человек погибли и 45 ранены в результате двух нападений.
Президент Афганистана Ашарф Гане решительно осудил нападения в Кабуле. В заявлении, опубликованном президентским дворцом, говорится, что нападения, направленные против ни в чем не повинных гражданских лиц, являются военными преступлениями.
Как сообщалось, в понедельник в столице Афганистана Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел в районе Шашдарах неподалеку зданий службы разведки NDS. Второй прогремел у министерства градостроительства и жилищного хозяйства, когда люди заходили в правительственный офис. Он раздался рядом с журналистами, собрались, чтобы осветить первый взрыв.
Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство".
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